Москва, 12 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В Москве началась осенняя промывка дорог и тротуаров от грязи и мазута с использованием специального шампуня, сообщается на сайте столичной мэрии.

Павел Бедняков/РИА Новости

«Сегодня в столице проводится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии вначале промоем все объекты с моющим средством, затем смоем его обычной водой», — рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

В публикации уточняется, что такой способ очистки дорог и тротуаров применяется каждую осень и весну, ведь он позволяет удалить загрязнения, с которыми не справляется обычная вода. Также отмечено, что этот шампунь безопасен для людей и окружающей среды, он полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щёлочей.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября Бирюков сообщил о начале отопительного сезона в Москве в связи с понижением среднесуточной температуры. Подготовка к сезону была завершена к концу сентября.

В августе специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству около шести станций строящейся Троицкой линии метрополитена и станции «Потапово» Сокольнической линии. По словам Бирюкова, главная задача благоустройства этих территорий — обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций. Именно поэтому там обустраивают комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей.