Москва, 24 сентября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Москва готова к новому отопительному сезону, проверены все жилые дома, системы ресурсоснабжения, объекты городского хозяйства, передаёт официальный сайт мэра и правительства столицы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Существующие резервы мощности позволяют стабильно и без перебоев снабжать потребителей энергоресурсами, а также обеспечивать потребности перспективных городских программ и инфраструктурных проектов», — сказано в сообщении.

Специалисты подготовили к отопительному сезону 74 тыс. зданий. Из них более 34 тыс. — дома, 8,4 тыс. — социальные объекты и более 30 тыс. — объекты экономики. Соответствующие работы проводились с мая по август.

За этот период были выполнены профилактические осмотры, ремонтные работы систем и оборудования тепловых пунктов, энергетики, сетей тепло-, газо-, водо — и электроснабжения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что особое внимание в этом вопросе уделяется жилым домам, детским садам и школам, больницам и поликлиникам.

Он также сказал, что в этом году в многоквартирных домах будет завершена замена систем отопления. Все работы будут выполнены в рамках капитального ремонта жилфонда.