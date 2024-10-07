Москва, 7 октября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали включать отопление в многоквартирных домах и на социальных объектах, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства столицы Пётр Бирюков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха приступили к переводу систем теплоснабжения на зимний режим работы. По поручению Сергея Собянина начали подачу тепла в жилые дома и объекты социальной сферы», — отметил Бирюков.

На сайте мэрии уточняется, что подача тепла будет идти постепенно и может занять до пяти дней. Первыми будут отоплены школы, детские сады и поликлиники, далее — жилые дома и офисные здания, а затем уже промышленные объекты.

По словам заммэра, все тепловые сети готовы к работе, и свыше 34 тыс. жилых домов было успешно подготовлено к холодам.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября в Москве завершили подготовку к отопительному сезону. Специалисты подготовили к отопительному сезону 74 тыс. зданий. Из них более 34 тыс. — дома, 8,4 тыс. — социальные объекты и более 30 тыс. — объекты экономики. Соответствующие работы проводились с мая по август.

За этот период были выполнены профилактические осмотры, ремонтные работы систем и оборудования тепловых пунктов, энергетики, сетей тепло−, газо−, водо− и электроснабжения. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что особое внимание в этом вопросе уделяется жилым домам, детским садам и школам, больницам и поликлиникам.

Он также сказал, что в этом году в многоквартирных домах будет завершена замена систем отопления. Все работы будут выполнены в рамках капитального ремонта жилфонда.