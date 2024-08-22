Москва, 22 августа, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по благоустройству около шести станций строящейся Троицкой линии метрополитена и станции «Потапово» Сокольнической линии. Об этом сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы Пётр Бирюков.

Комплекс городского хозяйства Москвы

По его словам, главная задача благоустройства этих территорий — обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций. Именно поэтому там обустраивают комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей.

«Кроме того, для местных жителей организуем новые общественные пространства, зоны отдыха и детские площадки», — подчеркнул Бирюков.

На сегодняшний день работы продолжаются возле станций «Университет Дружбы Народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Коммунарка», «Новомосковская» и станции «Потапово» Сокольнической линии.

Специалисты убирают под землю в кабельную канализацию воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространств и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, в случае необходимости проводятся работы по устройству дополнительной водосточной сети. Также специалисты расширяют тротуары, меняют асфальт на проезжей части и обновляют дорожную разметку, устанавливают энергоэффективные фонари.

«Для пассажиров городскоготранспорта размещаем современные остановочные павильоны с зарядными слотами и беспроводной связью, организуем велопарковки и парковочные карманы», — добавил Бирюков.

Заместитель мэра напомнил, что озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Поэтому у станций разобьют газоны, высадят деревья и кустарники. Также около станции «Генерала Тюленева» появится сквер, а рядом со станцией «Коммунарка» благоустроят пространство около Дома культуры.