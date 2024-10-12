Краснодар, 12 октября, 2024, 06:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае беспилотники ВСУ ночью 12 октября атаковали два района. Повреждены жилые дома и автомобиль, никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что в Славянске-на-Кубани обломки дрона повредили крыши двух частных домов, а в Приморско-Ахтарске выбило стёкла в одном из домов. Также из-за падения обломков БПЛА загорелся легковой автомобиль. Пожар ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, десять украинских беспилотников самолётного типа уничтожены за ночь над территориями четырёх российских регионов.

Российские войска за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по энергетической и аэродромной инфраструктуре Украины.