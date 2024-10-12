Москва, 12 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В украинскую армию набрали бойцов, которым около 60 лет. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Анатолий Скикетский на видео, распространённом 12 октября Министерством обороны России.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Набирают всех подряд, по 58 лет, по 59. Люди ходить даже уже нормально не могут, а их воевать… Куда воевать?» — сказал Скикетский.

По его словам, командиры используют бойцов как мясо, забрасывая на участки фронта без разъяснений. Им дают автоматы, а дальше «ты что хочешь, то и делай».

Не все возвращаются в ряды ВСУ после отпуска, так как не хотят продолжать службу, добавил пленный.

Как сообщало ИА Регнум, российский военкор Юрий Котенок рассказал об увеличении числа украинских пленных, желающих получить гражданство РФ. По его словам, бывшие бойцы ВСУ не хотят возвращаться на родину, чтобы снова не попасть в зону боевых действий. Есть случаи, когда в плен попадали «на бис» — по второму разу.

В частности, о нежелании участвовать в обмене пленными заявил житель Одессы, мобилизованный в ряды ВСУ и сдавшийся в плен в Суджанском районе Курской области. Он был в составе разведгруппы, которую уничтожили морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ. Из шести разведчиков трое были ликвидированы, ещё трое попали в плен.