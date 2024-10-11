Курск, 11 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили украинскую разведывательную группу в Суджанском районе Курской области, сообщили 11 октября в российских силовых структурах.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

Разведгруппу из шести человек, принадлежавших 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, выявили в районе хутора Зелёный Шлях. Её ликвидировали морпехи 155-й бригады ТОФ.

«Три украинских разведчика были уничтожены в ходе боя, ещё трое взяты в плен», — сказал собеседник «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил, что украинские подразделения ежедневно теряют очень серьёзные участки на линии боевого соприкосновения и впадают в панику. Так, 10 октября большая группа бойцов ВСУ сбежала с территории Курской области через границу, при этом часть их танков была сожжена на ходу. Также российские бойцы уничтожили штаб батальона вместе с командиром. Украинцы пытались эвакуировать тела и раненых, но не смогли.

По данным Минобороны РФ на 10 октября, ВСУ потеряли более 21,5 тыс. бойцов и 139 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.