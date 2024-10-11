Курск, 11 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Мобилизованный житель Одессы, взятый в плен российскими военными под Курском, попросил не отправлять его на родину. Об этом сообщил 11 октября представитель российского силового ведомства.

Сергей Корсун ИА Регнум

В ходе боя в Курской области мужчина получил ранения ноги и головы. Российские бойцы на месте оказали ему помощь: наложили на ногу турникет и перебинтовали голову.

«Одессит попросил российских морпехов не отправлять его обратно на Украину», — сказал собеседник «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, разведгруппу ВСУ из шести человек в Суджанском районе Курской области уничтожили морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ. Трое бойцов противника были ликвидированы, ещё трое попали в плен.