Минск, 12 октября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Власти Белоруссии достигли соглашения с компанией «Роснефть» об изучении недр в поисках нефти в Гомельской области, заявил 12 октября президент страны Александр Лукашенко.

Максим Богодвид/РИА Новости

На торжественной церемонии чествования аграриев в указанном регионе Лукашенко напомнил, что в советские времена в Гомельской области уже искали нефть, передаёт белорусское информагентство «Белта».

«Мы договорились с руководителем «Роснефти», что мы «пощупаем» серьёзно территории Гомельской области. И мы обязательно найдём там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины», — сказал президент Белоруссии.

Как передавало ИА Регнум, в апреле на встрече с новым министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Сергеем Масляком Лукашенко заявил, что страна может располагать большими, чем уже разведаны, запасами нефти, и задача министра — найти их.

В январе пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило об увеличении на 10,2% тарифов на транспортировку нефти через свою территорию и для внутреннего потребления. В отношении транзитных направлений тарифы установлены исходя из принципа равенства их удельных значений, отмечалось в сообщении.