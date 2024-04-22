Минск, 22 апреля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. Белоруссия может располагать большими, чем уже разведаны, запасами нефти, найти их — задача нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергея Масляка. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, передаёт 22 апреля белорусское государственное информагентство «Белта».

ТАСС/БелТА/Николай Петров

«Скажу прямо: надо копать и искать. Кроме этого, надо, чтобы ты заставил всех в этом направлении работать. Я не верю, что в наших недрах нет того, что нам нужно», — сказал Лукашенко, обращаясь к Масляку.

По его словам, министр будет достоин памятника, если хоть в какой-то степени решит эту задачу. В стране более или менее разведаны месторождения минеральных удобрений, не верится, что нет и больших объёмов нефти, отметил Лукашенко.

Глава государства указал на то, что в сфере разведки и добычи нефти работает только одна компания. В этой сфере нет конкуренции, поэтому нужно «больше мнений, больше впечатлений», добавил он.

Сергею Масляку 43 года, до назначения главой минприроды он руководил администрацией Заводского района Минска. В период с 2015 по 2019 год был председателем Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко потребовал от нового министра экономики Юрия Чеботаря ни в коем случае не врать. По словам белорусского лидера, страна вступила в непростой предвыборный год, поэтому «никакого приукрашивания» быть не должно.