Минск, 19 января, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Белоруссия с 1 февраля увеличит на 10,2% тарифы на транспортировку нефти через свою территорию и для внутреннего потребления. Об этом 19 января сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли республики.

«На 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь и для внутреннего потребления», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в отношении транзитных направлений тарифы установлены исходя из принципа равенства их удельных значений.

Как сообщало ИА Регнум, в предыдущий раз Белоруссия повышала тарифы на транзит нефти 1 февраля 2023 года. Тогда тарифы были проиндексированы на 9%.

Президент России Владимир Путин 23 июля на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что обе страны продолжают сотрудничество в различных областях, в числе которых импортозамещающие проекты. В рамках Союзного государства реализуют 17 инвестиционных проектов на сумму 127 млрд рублей, согласовывают ещё 12 на сумму 37 млрд рублей. Все планы развития исполняются лучше, чем ожидалось, отметил российский лидер.