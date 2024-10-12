Белгородский район, Белгородская область, 12 октября, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью 12 октября украинские боевики беспилотником атаковали село Устинка в Белгородском районе.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По данным Гладкова, три жителя села получили ранения. Их доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

Женщина и двое мужчин поступили в медучреждение с минно-взрывными травмами. У всех пострадавших состояние средней степени тяжести.

Информация о последствиях атаки уточняется, добавил губернатор.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили 11 человек, один житель погиб. Вечером 9 октября средства ПВО сбили над Белгородским районом четыре беспилотника, пострадавших не было.

При падении обломков БПЛА в селе Ближняя Игуменка загорелась кровля частного дома. Пожарные возгорание ликвидировали. В селе Репное повреждён легковой автомобиль.