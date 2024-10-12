Белгород, 12 октября, 2024, 07:03 — ИА Регнум. В Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили 11 человек, один погиб. Об этом 12 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

«За вчерашний день у нас 11 человек было ранено, мирных жителей. В результате обстрела со стороны ВСУ один человек, к большому несчастью для всех нас, погиб», — уточнил он в Telegram-канале.

Гладков принёс искренние соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 11 октября над территориями четырёх российских регионов уничтожили 10 украинских беспилотников самолётного типа. По информации Минобороны России, четыре вражеских дрона перехватили в Ростовской области, три БПЛА сбили над Белгородской областью, два беспилотника поразили в Брянской области, один БПЛА — над территорией Курской области.

Вечером 9 октября средства ПВО сбили над Белгородским районом четыре беспилотника, пострадавших не было. При этом при падении обломков БПЛА в селе Ближняя Игуменка загорелась кровля частного дома. Пожарные возгорание ликвидировали. В селе Репное повреждён легковой автомобиль.