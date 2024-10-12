Луганск, 12 октября, 2024, 05:45 — ИА Регнум. Подразделения украинской армии покинули село Мясожаровка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и пытаются закрепиться на второй линии обороны. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

«Если мы говорим о поведении противника в районе Мясожаровки, то особых попыток контратаковать у него не наблюдается. Сейчас украинские боевики полностью вышли из населённого пункта, перешли на вторую линию обороны и пытаются там, по крайней мере, закрепиться», — пояснил ТАСС Марочко.

На данном направлении российские военные всячески противодействуют противнику, не дают ВСУ нормально закрепиться на втором рубеже, регулярно нанося огневые поражения по украинским позициям.

Командование ВСУ, по словам эксперта, сконцентрировало силы на основных позициях, которые находятся на высотах западнее Мясожаровки. Противник также находится здесь под огнём артиллерии и ВКС России.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска прорвали оборону ВСУ в районе города Кременная в ЛНР и приступили к освобождению сёл Серебрянка и Григоровка, отмечал Марочко 8 октября. Он добавил, что из донецкого Северска эвакуировали высокопоставленного украинского чиновника. К операции привлекали авиацию.

Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ в Курской области, противник потерял до 40 бойцов, проинформировало 11 октября Минобороны РФ. Подразделения группировки «Север» ВС России, продолжая наступление, нанесли поражение украинским войскам у населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Толстый Луг, Новый Путь и Плёхово. Кроме того, они отразили атаки в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.