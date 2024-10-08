Луганск, 8 октября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Российские войска, прорвав оборону ВСУ в районе города Кременная в ЛНР, приступили к освобождению сёл Серебрянка и Григоровка, сообщил 8 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации его источников, подразделениям ВС РФ в ходе активных освободительных действий удалось прорвать оборону противника и продвинуться юго-западнее Кременной.

«Передовые подразделения ВС РФ начали операцию по освобождению населённых пунктов Серебрянка и Григоровка», — написал Марочко в Telegram-канале.

Он добавил, что из донецкого Северска, который находится южнее Григоровки и Серебрянки, эвакуировали высокопоставленного украинского чиновника. К операции привлекли авиацию. Вероятно, это военнослужащий старшего офицерского звена или политический деятель высокого ранга, уточнил Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские военные освободили в ДНР посёлок городского типа Гродовка. Этот населённый пункт, расположенный в 11 км к востоку от Красноармейска (украинское название — Покровск), перешёл под контроль России в результате решительных действий подразделений воинской группировки «Центр», уточнили в Минобороны РФ.