Хельсинки, 11 октября, 2024, 19:19 — ИА Регнум. Финская государственная компания Finnvera избежала убытков благодаря российским фирмам, оперативно гасившим задолженность, рассказал изданию Yle глава направления компании по работе с крупными клиентами Юсси Хаарасилта.

РИА Новости / Алексей Даничев

Finnvera кредитует крупные компании в сфере телекоммуникаций, а также лесной и судостроительной отраслях. Сообщалось, что из-за санкций, затронувших российские фирмы, компания готовилась к убыткам в размере свыше 250 млн евро.

«Обязательства были значительными: около 1 млрд евро на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до 420 млн евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 млн. Погашение долгов произошло очень успешно», — сказал Хаарасилта.

Российские компании быстро погашают кредиты, добавил он.

Ранее обозреватель ИА Регнум Виктор Лавриненко в своей статье отмечал, что экономический и политический разрыв с Россией продолжает погружать Финляндию в упадок. Признаки этого упадка разнообразны и многочисленны, от запустения, в которое повергнуты юго-восточные регионы страны, до неспособности одного из финских зоопарков прокормить редких животных, указал автор.

10 октября русскоязычное «Александровское общество» в Финляндии разместило на сайте Европарламента петицию за открытие границы с Россией. Закрытие по инициативе Хельсинки сухопутной части границы негативно сказывается на условиях жизни жителей регионов, граничащих с РФ, и может нанести ущерб экономике этих регионов, сказано в обращении.