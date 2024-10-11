Москва, 11 октября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Посольству Японии в России заявлен решительный протест в связи с планами Токио провести совместные с США военные учения в непосредственной близости от границ РФ, сообщила 11 октября пресс-служба МИД России.

Mc2 Russell Lindsey/U. S. Navy/Global Look Press

Подобная практика неприемлема, отмечается в сообщении.

«Японской стороне было указано на категорическую неприемлемость подобной практики, масштабы которой с каждым годом расширяются, в том числе через привлечение к маневрам нерегиональных государств-членов НАТО. С российской стороны выражено крайнее сожаление в связи с недальновидным игнорированием наших демаршей по данной теме», — сообщила пресс-служба.

Японских дипломатов предупредили «о неизбежных адекватных контрмерах» по укреплению обороноспособности и защите суверенитета РФ, а также о том, что любые попытки Токио высказывать «озабоченность» по поводу таких контрмер будут неуместными, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее 11 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия озабочена милитаризацией Японии, ведь её отказ от мирного развития может иметь последствия для всей существующей системы мироустройства.

Япония всё чаще принимает участие в военно-морских учениях с участниками НАТО, а также поддерживает инициативы США о создании глобальной системы противоракетной обороны, такой курс Токио продиктован в первую очередь Вашингтоном, подчеркнул также Лавров.

В июне президент Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления диалога между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства напомнил, что ранее Токио присоединился к призывам Запада о необходимости нанести России «стратегическое поражение».