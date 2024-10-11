Вьентьян, 11 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Россия озабочена милитаризацией Японии, ведь её отказ от мирного развития может иметь последствия для всей существующей системы мироустройства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита в Лаосе.

Yoshio Tsunoda/Global Look Press

«Откровенный отказ от мирного развития страны, конечно же, не может не беспокоить. Это может привести к демонтажу всей системы современного мироустройства, её замены на тот самый порядок, основанный на правилах», — сказал министр.

Лавров отметил, что Япония всё чаще принимает участие в военно-морских учениях с участниками НАТО, а также поддерживает инициативы Соединённых Штатов о создании глобальной системы ПРО. Также он напомнил про демонстрацию Японией интереса принять участие в проекте AUKUS (альянс США, Великобритании и Австралии в Азиатско-Тихоокеанском регионе).

«Забыв об уроках Второй Мировой войны, японское руководство ведёт курс на увеличение расходов на оборону, на модернизацию базовых доктринальных документов, в которые включается концепция возможности превентивных ударов», — добавил он.

По словам Лаврова, такой курс Японии продиктован, в первую очередь, США.

Как передавало ИА Регнум, на этой же пресс-конференции Лавров заявил, что создание «азиатского НАТО» несёт в себе риски конфронтации, которая может перейти в горячую фазу.

1 октября парламент Японии избрал лидера правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исибу новым премьер-министром. За него проголосовал 291 из 461 депутата ключевой нижней палаты японского парламента.

4 октября Исиба в своей программной речи в парламенте пообещал, что Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине, а также указал на неизменность курса японских властей на «решение территориальной проблемы» и заключение мирного договора с Россией.

В июне президент РФ Владимир Путин отмечал, что условий для возобновления диалога между Россией и Японией на данный момент нет. Глава государства также напомнил, что ранее японская сторона присоединилась к призывам Запада о «достижении стратегического поражения» РФ.