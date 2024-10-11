Москва, 11 октября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева подписал контракт и отправился на СВО. Движение «Зов народа» писало обращения в СК с просьбами отложить заключение контракта, но получило отказ. в настоящее время расследование убийства приостановлено, сообщил руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев.

Андрей Никонов/РИА Новости

7 июня в Московской области убили заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. Общественника подкараулил поклонник его супруги Екатерины Дмитрий Матвеев и напал с ножом, нанеся множественные ножевые ранения. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 9 июня суд в Лобне арестовал Дмитрия Матвеева на два месяца, он был отправлен в СИЗО.

В распоряжении ИА Регнум поступил документ, в котором говорится, что расследование уголовного дела об убийстве было приостановлено.

«В следственный орган 21.08.2024 из военного комиссариата по городам Химки, Лобня, Долгопрудный Московской области поступило ходатайство о приостановлении предварительного расследования уголовного дела в связи с заключением Матвеевым контракта о прохождении военной службы», — говорится в сообщении.

В сентябре стало известно, что убийца хочет отправиться на СВО добровольцем. Движение «Зов народа» обращались в следственный комитет с просьбами не заключать контракт с Матвеевым по причине того, что он знал о патриотической позиции Еговцева, но это не остановило его перед убийством.

Вдова Антона ранее говорила, что опасается за свою жизнь.