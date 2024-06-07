Москва, 7 июня, 2024, 12:47 — ИА Регнум. После гибели заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева возбуждено уголовное дело, сообщила 7 июня пресс-служба ГСУ СК России по Московской области в своём Telegram-канале.

Антон Еговцев/vk

«Следственным отделом по г. Химки ГСУ СК России по Московской области задержан житель Лобни 1986 года рождения. Он подозревается в убийстве 37-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, 7 июня в подъезде жилого дома в городе Лобне между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В ходе ссоры подозреваемый нанёс не менее восьми ударов ножом потерпевшему. Еговцев скончался на месте.

Уточняется, что злоумышленник на протяжении длительного времени преследовал жену погибшего. Следствием будет дана оценка действиям сотрудников полиции по факту халатного отношения на ранее поданные заявления со стороны жены потерпевшего, добавили в СК.

«В настоящее время подозреваемый находится в реанимационном отделении медицинского учреждения в связи с тем, что ему было причинено ножевое ранение потерпевшим во время ссоры. Сбор и закрепление доказательственной базы продолжается», — говорится в релизе.

Ранее о гибели Еговцева сообщили в Telegram-канале движения «Зов народа». По словам руководителя движения Сергея Зайцева, нападавший был в молодости знаком с супругой общественника и был в неё безответно влюблен. Он требовал от Еговцева бросить жену.

Зайцев рассказал, что преследование продолжалось около полугода, а два месяца назад преследователь напал на общественника у подъезда, но уступил в драке и попал в больницу.