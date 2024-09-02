Москва, 2 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве зампредседателя движения «Зов народа» Антона Еговцева отправится на СВО. Мужчина подписал контракт и сейчас он находится на пункте распределения военнослужащих в Ростовской области. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

VK/Антон Еговцев Антон Еговцев

По информации источника, Дмитрий Матвеев в настоящий момент ожидает распределения. Вдова Антона Еговцева опасается, что убийца её мужа может оказаться на свободе.

«Мы с сыном опасаемся за свою жизнь. Человек даже не прошел врачебную комиссию на вменяемость. Следователи перестали выходить со мной и с адвокатом на связь. Все ушли просто в полный игнор», — сообщила Екатерина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев был убит в ночь с 6 на 7 июня 2024 года. Мужчину подкараулил поклонник его жены возле дома в Московской области, где проживал Еговцев с супругой. Подозреваемый в убийстве Дмитрий Матвеев был доставлен в реанимацию с ножевым ранением, он пытался выставить произошедшее как самооборону. СК возбудил дело по факту убийства. Позже суд арестовал Матвеева на два месяца.