Москва, 11 октября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. В Москве 13 электробусов начали курсировать от остановки «Остафьевская улица» до станции метро «Китай-город» и от остановки «Остафьевская улица» до станции Бутово МЦД-2, сообщили на сайте столичной мэрии.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Сегодня более 2 тыс. электробусов обеспечивает работу 154 маршрутов наземного городского транспорта, в том числе шести ночных. Это надёжный и комфортный способ добраться до разных точек столицы в любое время суток. Продолжаем развивать сеть электробусных маршрутов по поручению Собянина», — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Уточняется, что в общей сложности в Москве уже более 2 тыс. экологичных электробусов обеспечивают комфортные поездки горожан, что позволяет включить столицу в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве запустили движение на новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского в Таганском районе. Также отмечалось, что новый маршрут 3-я Владимирская улица — Курский вокзал свяжет шесть районов Москвы, включая в себя 15 станций. По нему будут двигаться семь современных низкопольных трёхсекционных трамваев «Витязь — Москва».

5 сентября в Москве была открыта новая станция метро «Потапово» на Сокольнической ветке. Её запуск позволит снизить нагрузку на станции метро «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Тёплый Стан», а также на проходящие рядом дороги. Новая платформа стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро.