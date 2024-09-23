Москва, 23 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В Москве запустилось движение на новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского в Таганском районе, сообщил 23 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

РИА Новости. Мария Девахина

«В последние годы трамвай — самый популярный вид транспорта с точки зрения прироста пассажиров. После ввода этой линии 700 тыс. жителей получат возможность ехать до Садового кольца. Это большой, конечно, плюс. Эту линию потом продлим еще до Ивановского района, потому что там тоже порядка 100 тысяч жителей, у них ни метрополитена нет, ни трамваи не ходят», — сказал Собянин во время общения с водителем трамвая, проехавшего одним из первых по новому маршруту.

По словам Собянина, сейчас многие жители столицы пересаживаются с метро на трамваи, потому что это удобнее с точки зрения отсутствия необходимости спускаться под землю. Также мэр Москвы указал, что намного приятнее ехать и смотреть в окно на красивые, благоустроенные и освещённые улицы города.

В материалах пресс-службы указано, что новый маршрут «3-я Владимирская улица — Курский вокзал» свяжет шесть районов Москвы, включая в себя 15 станций. По нему будут двигаться семь современных низкопольных трёхсекционных трамваев «Витязь-Москва».

Полный маршрут займёт 30 минут, тогда как раньше это занимало на 10 минут больше. Ожидаемый пассажиропоток оценивается в 20 тыс. человек каждый день. Также благодаря новой линии более удобные и быстрые варианты ежедневных поездок получили порядка 700 тыс. жителей Юго-Восточного, Восточного и Центрального административных округов. В мэрии ожидают, что нагрузка на жёлтую ветку за счёт новой трамвайной линии снизится на 10%.

У маршрута будет исторический номер — № 2. Именно он связывал шоссе Энтузиастов с центром города с 1924 по 1980 год. До 1952-го маршрут проходил по нынешней улице Сергия Радонежского, а затем до 1980-го — по параллельной ей Школьной улице.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября в Москве была открыта новая станция метро «Потапово» на Скольнической (красной) ветке. Её запуск позволит снизить нагрузку на станции метро «Бунинская аллея», «Новомосковская» и «Тёплый Стан», а также на проходящие рядом дороги. Новая платформа стала первой наземной отапливаемой станцией столичного метро.