Германия, 11 октября, 2024, 14:19 — ИА Регнум. В Балтийском море в 5 км от прибрежного города Кюлунгсборна в ФРГ загорелся 73-метровый танкер Annika, перевозивший тяжёлую нефть, сообщила радиостанция Ostseewelle.

Sri Lanka Air Force Media/Global Look Press

Сигнал о пожаре на судне поступил около 10 часов утра. На борту находились семь членов экипажа — их эвакуировало «Немецкое общество спасения лиц, потерпевших кораблекрушение». В тушении пожара, чёрный дым от которого виден с берега, участвуют морской спасательный крейсер Arkona, спасательный буксир «Балтик», другие катера и вертолёты.

По данным министерства окружающей среды города Шверина, загрязнения воды вследствие пожара не произошло. По информации Ostseewelle, танкер перевозил 640 тонн тяжёлой нефти. Радио NDR сообщило, что возгорание произошло в машинном отделении судна по неустановленной причине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в мае пожар вспыхнул на нефтяном танкере, шедшем под флагом Панамы в Красном море у берегов йеменского города Моха после попадания ракеты. Управление морских торговых операций Великобритании отметило, что судно не получило значительных повреждений и продолжило путь.