Лондон, 18 мая, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на нефтяном танкере, шедшего под флагом Панамы, у берегов йеменского города Моха, сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey.

Sri Lanka Air Force Media/Global Look Press

«Судно поразила ракета, на борту вспыхнул пожар», — сообщила британская компания.

Других подробностей инцидента не приводили.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) 18 мая сообщило, что судно в Красном море получило незначительные повреждения. Судно и его экипаж находятся в безопасности и продолжили движение в следующий порт захода. Инцидент произошёл к северо-западу от йеменского города Ходейда.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля хуситы сообщили об атаке на британское судно Andromeda Star в Красном море. В этот же день UKMTO сообщило о повреждениях танкера в результате ракетного удара в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Судно принадлежало британской компании. Под флагом Панамы оно шло из Приморска в Вадинар (западное побережье Индии).

В конце апреля хуситы заявили об атаке на два эсминца ВМС США и балкер Cyclades в акватории Красного моря, а также контейнеровоз MSC Orion в Индийском океане. Также в апреле повреждение получило торговое судно в результате атаки в Красном море возле берегов Йемена. Сообщалось, что никто из членов его экипажа не пострадал.

В мае военный представитель движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пообещал атаковать суда, связанные с Израилем или идущие в его порты, в том числе в Средиземном море.