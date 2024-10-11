Вашингтон, 11 октября, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Рынок авиационных облигаций, который практически прекратил своё существование после начала специальной военной операции на Украине, снова подает признаки жизни. Об этом 11 октября сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press

Отмечается, что несколько сотен западных лизинговых самолётов всё ещё находятся в России, что вызвало хаос на рынке облигаций. Тем не менее, продажи облигаций ABS (ценных бумаг, обеспеченных пулом активов, таких как аренда самолётов) за год выросли в пять раз ― с 1 млрд долларов до 5 млрд долларов.

Причиной восстановления спроса со стороны инвесторов к этим бумагам стали страховые выплаты за сделки по ABS, которые пострадали из-за брошенных лайнеров, указало агентство. Два транша на $62,5 млн и на $50 млн уже состоялись.

Облигации ABS составляют основную часть долгового финансирования лизингодателей, их объём превышает 225 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, российские авиакомпании за прошлый год и с начала 2024 года приобрели у зарубежных лизингодателей 165 самолётов. Это примерно 40% от общего числа импортированных самолётов (около 400), которые ранее принадлежали западным лизингодателям и остались в России до введения западных санкций в 2022 году и требования иностранных арендодателей вернуть лайнеры.

В конце декабря 2022 года гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что 13 из 357 самолётов авиакомпании арестовали в других странах из-за санкций против России. Он отметил, что большую часть авиалайнеров арестовали в рамках выполнения международных рейсов и во время прохождения планового техобслуживания.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) ранее выделил на выкуп иностранных самолётов 300 млрд рублей.

С 28 февраля 2022 года воздушное пространство Европы полностью закрыли для российских самолётов по решению Совета Евросоюза. В сентябре 2022 года Минтранс России предложил авиакомпаниям способ выкупа иностранных лайнеров.