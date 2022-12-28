Москва, 28 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. По последним данным, 13 из 357 самолётов авиакомпании «Аэрофлот» арестовано за рубежом из-за международных санкций. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.

Иван Шилов ИА REGNUM «Аэрофлот»

Гендиректор «Аэрофлота» заявил, что всего компания насчитывает 357 воздушных судов, из них 13 иностранного производства заблокированы за рубежом. При этом отмечается, что большая часть самолётов была арестована при выполнении международных рейсов и во время прохождения планового техобслуживания.

Сергей Александровский в интервью заявил, что без двойной регистрации насчитывается 89 воздушных судов. Однако, по его словам, нет прямой зависимости между регистрацией и возможностями международных полетов.

«Кроме просто двойной регистрации есть американские «черные списки». Есть ограничения по использованию воздушных судов с количеством комплектующих американского производства более 30%. Но что это такое — эти 30% — достоверно никто не знает: в деньгах, в агрегатах, в двигателях?» — заявил Сергей Александровский.

Помимо этого, Сергей Александровский заявил об ограничениях по международным полетам, связанных с обслуживанием воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, авиарейсы из Владивостока в Таиланд российская компания «Аэрофлот» вынуждена выполнять по удлинённому маршруту из-за запрета властей Лаоса на пролёт над территорией страны.