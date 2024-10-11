Тирасполь, 11 октября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) предложило молдавским властям провести референдум о вступлении в Евросоюз на своей территории. Об этом говорится в опубликованном на сайте министерства комментарии.

Sputnik/РИА Новости

Во внешнеполитическом ведомстве ПМР отметили, что проведение референдума об отношении к Евросоюза продемонстрирует реальное мнение приднестровцев.

«Мероприятие может быть организовано на основе договорённостей сторон, с участием наблюдателей, в том числе международных, и при готовности мирового сообщества учитывать мнение населения Приднестровья», — сказано в сообщении приднестровского МИД.

В министерстве добавили, что Молдавия целенаправленно отсекает жителей Приднестровья от участия в политической жизни Молдавии.

«За прошедший год молдавская сторона не предприняла никаких усилий, чтобы инициировать диалог по теме референдума. Очевидно, что Кишиневу не нужны наши граждане, не интересно их мнение, зато удобно спекулировать насчёт «заботы» о правах приднестровцев», — подчеркнули в МИД Приднестровья.

Как передавало ИА Регнум, 21 июня президент Молдавии подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. По её словам, Молдавия якобы выполнила все рекомендации Еврокомиссии.

Ранее депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов отмечал, что референдум о вступлении в Евросоюз Молдавии и Румынии может готовить их объединение.

По его словам, в случае успеха команды президента Молдавии Майи Санду в одобрении прозападного курса избирателями, власти страны начнут сильнее давить как на свою оппозицию, так и на Приднестровье. По мнению депутата, это необходимо, чтобы приднестровцы не сопротивлялись уходу в сторону Запада и Румынии. Он пояснил, что жителей Приднестровья нужно подготовить.

Президент России Владимир Путин, комментируя прозападный курс властей Молдавии, отметил, что эта страна вправе отказаться от интеграционных процессов в рамках СНГ и последовать примеру Германии, отказавшись от дешёвых энергоносителей. Он также отметил, что Молдавия не имеет большой значимости для Содружества, но нуждается в российском рынке для сбыта сельхозпродукции.