Биробиджан, 11 октября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Жителя Еврейской автономной области арестовали по обвинению в государственной измене в пользу Украины. Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, мужчина намеревался оказать помощь украинским вооружённым формированиям. С этой целью он перевёл деньги на счёт одной из запрещённых в России боевых националистических организаций, однако банк перевод заблокировал.

«Продолжив свою преступную деятельность, мужчина перевёл денежные средства на счёт общественной организации, сотрудничающей с подразделениями Вооружённых сил Украины (ВСУ), тем самым способствовав оказанию помощи военнослужащим украинской армии и финансированию стороны противника», ― говорится в сообщении ведомства.

За оказание финансовой помощи иностранному государству и его представителям в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена).

Фигуранта дела отправили под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали жителя Ясиноватой за попытку войти в состав «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении задержанного возбудили уголовное дело о госизмене.

В Феодосии 11 октября задержали мужчину, который спонсировал украинскую армию. По данным регионального УФСБ, он также собирал и передавал украинской стороне информацию об объектах и вооружении Черноморского флота России. Фигуранта дела о государственной измене заключили под стражу.