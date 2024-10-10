Донецк, 10 октября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали жителя Ясиноватой за попытку войти в состав «Русского добровольческого корпуса» (РДК; террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 10 октября сообщили в региональном УФСБ.

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Уточняется, что задержанного подозревают в госизмене.

«Мужчина поддерживал контакт с украинскими спецслужбами с целью организации своего перехода на сторону противника и вступления в террористическую организацию «Русский добровольческий корпус», — говорится в сообщении ведомства.

Оперативники задержали подозреваемого в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Следственное подразделение республиканского УФСБ возбудило в отношении мужчины уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Как сообщало ИА Регнум, жителю Москвы Евгению Мищенко, пытавшемуся вступить в украинский «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), грозит до 16 лет лишения свободы. На таком сроке заключения настаивает государственное обвинение. Мищенко задержали в сентябре 2023 года и обвинили в участии в деятельности организации, которая признана в РФ террористической. Он признал свою вину.

Сотрудники ФСБ 9 октября пресекли попытку вербовки жителя Дновского района Псковской области со стороны украинской разведки. По данным спецслужбы, мужчина связался с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, подконтрольного главному управлению разведки (ГУР) минобороны Украины, и выразил готовность перейти на сторону украинских военных в случае отправки в зону спецоперации.

Мужчине объявили официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для государственной измены в форме перехода на сторону противника (ст. 275 УК РФ).