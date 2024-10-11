Над Россией после мощной магнитной бури наблюдалось северное сияние
Москва, 11 октября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Жители ряда регионов России стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Оно произошло на фоне сильной магнитной бури третьего уровня (G3). Об этом 11 октября сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Ранее они отметили, что полярные сияния над территорией России сохранят прежнюю интенсивность и будут наблюдаться по меньшей мере до часа ночи по московскому времени. Уровень магнитной бури, уточняли эксперты, не снижается и держится на величине 4 из 5.
«Существует вероятность усиления шторма в ближайшие часы», — говорится в сообщении на сайте института.
Полярное сияние ночью наблюдали, в частности, жители Свердловской области, Краснодарского края, включая Сочи, и других регионов.
Как сообщало ИА Регнум, учёные днём 10 октября зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса X. Астрофизики уточнили, что сама вспышка не стала рекордной, но произошла в появившемся пятне на севере Солнца, что может говорить о вероятности супервспышек в будущем.
Вспышка спровоцировала выброс плазмы в направлении Земли. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что, вероятнее всего, это вызовет магнитные бури четвёртого уровня. Геомагнитные события будут продолжаться не менее двух дней. Сложными днями будут 10, 11 и 12 октября.
Научный сотрудник крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров сообщил, что в ночь с 10 на 11 октября вспышки на Солнце могут вызвать полярное сияние над всей территорией России, в том числе в Крыму и на Кавказе. Северное сияние можно наблюдать в том случае, если небо не закрыто плотной облачностью.