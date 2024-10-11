Москва, 11 октября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Жители ряда регионов России стали свидетелями редкого природного явления — полярного сияния. Оно произошло на фоне сильной магнитной бури третьего уровня (G3). Об этом 11 октября сообщили эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

IMAGO/Ingo Wächter/Global Look Press

Ранее они отметили, что полярные сияния над территорией России сохранят прежнюю интенсивность и будут наблюдаться по меньшей мере до часа ночи по московскому времени. Уровень магнитной бури, уточняли эксперты, не снижается и держится на величине 4 из 5.

«Существует вероятность усиления шторма в ближайшие часы», — говорится в сообщении на сайте института.

Полярное сияние ночью наблюдали, в частности, жители Свердловской области, Краснодарского края, включая Сочи, и других регионов.

Как сообщало ИА Регнум, учёные днём 10 октября зафиксировали на Солнце мощную вспышку класса X. Астрофизики уточнили, что сама вспышка не стала рекордной, но произошла в появившемся пятне на севере Солнца, что может говорить о вероятности супервспышек в будущем.

Вспышка спровоцировала выброс плазмы в направлении Земли. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявили, что, вероятнее всего, это вызовет магнитные бури четвёртого уровня. Геомагнитные события будут продолжаться не менее двух дней. Сложными днями будут 10, 11 и 12 октября.

Научный сотрудник крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров сообщил, что в ночь с 10 на 11 октября вспышки на Солнце могут вызвать полярное сияние над всей территорией России, в том числе в Крыму и на Кавказе. Северное сияние можно наблюдать в том случае, если небо не закрыто плотной облачностью.