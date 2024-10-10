Москва, 11 октября, 2024, 00:20 — ИА Регнум. В ночь с 10 на 11 октября вспышки на Солнце могут вызвать полярное сияние над всей территорией России, в том числе в Крыму и на Кавказе. Об этом рассказал «Радио Крым» научный сотрудник крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

ColiN00B Северное сияние

Северное сияние можно наблюдать в том случае, если небо не закрыто плотной облачностью. К этому природному явлению привела сильная магнитная буря третьего уровня (G3), отметил специалист.

Как сообщало ИА Регнум, к вечеру 10 октября ожидается сильнейшая магнитная буря за последние полгода. Геомагнитные события будут продолжаться не менее двух дней. Сложными днями будут четверг, пятница, суббота.

Прогноз магнитных бурь подразумевает и прогноз полярного сияния.

Учёные зафиксировали на Солнце вспышку класса X, то есть большую и мощную, которая спровоцировала выброс плазмы в направлении Земли. Астрофизики уточнили, что сама вспышка не стала рекордной, но произошла в появившемся пятне на севере Солнца, что может говорить о вероятности супервспышек в будущем.

В мае на Солнце наблюдали ряд крупных вспышек. Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов отмечал, что Солнце сейчас находится на пике своей активности.