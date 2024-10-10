Москва, 10 октября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. К вечеру 10 октября ожидается сильнейшая магнитная буря за последние полгода, заявил ИА Регнум учёный, руководитель лаборатории солнечной астрономии (ИКИ) РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Global Look Press

«Это буря четвертого уровня по пятибальной шкале. Это сильное событие, вплоть до того, что есть вероятность 10–20% до бури высшей категории», — рассказал эксперт.

Учёный подчеркнул, что эти геомагнитные события будут продолжаться не мене двух дней. Сложными днями будут четверг, пятница, суббота. Также Богачев обозначил ориентировочное время начала магнитной бури.

«Конкретно сегодня, заметная вспышка на Солнце, которая выбросила в сторону Земли большие облака плазмы с высокими скоростями, которые к Земле должны прийти. Самые ранние границы прихода ставили на полдень, далее ориентировочно в 17–18 часов», — сообщил ученый.

Богачев объяснил, что прогноз магнитных бурь подразумевает и прогноз полярного сияния. Есть вероятность в 60–70% появления полярного сияния в Москве и Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, крупное облако плазмы, вызванное вспышкой на Солнце, подходит к Земле. Вероятнее всего, оно вызовет магнитные бури.