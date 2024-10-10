Москва, 10 октября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Крупное облако плазмы, вызванное вспышкой на Солнце, подходит к Земле. Вероятнее всего, оно вызовет магнитные бури четвёртого уровня, сообщает 10 октября пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

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Отмечается, что по результатам моделирования последних крупных вспышек на ближайшие два дня сформирован крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз. Накануне на Солнце зафиксирована вспышка уровня X1.8, за которой последовал скоростной выброс плазмы.

«Плазменное облако имеет исключительно большие размеры, и запас по ширине превышает все возможные погрешности измерений. Разброс по силе бури исключительно велик», — говорится в сообщении.

Облако, обладающее крайне неоднородной структурой, достигнет Земли 10 октября. Согласно самому неблагоприятному сценарию, оно вызовет магнитные бури высшего, пятого уровня, сравнимые с возмущениями в мае.

Наиболее вероятный сценарий — бури четвёртого уровня, которые продлятся до трёх суток. Граница полярных сияний может снизиться до широт, на которых расположены Сочи, Алма-Ата и Владивосток, добавили учёные.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее учёные зафиксировали на Солнце вспышку класса X, то есть большую и мощную, которая спровоцировала выброс плазмы в направлении Земли. Астрофизики уточнили, что сама вспышка не стала рекордной, но произошла в появившемся 10 дней назад пятне на севере Солнца, что может говорить о вероятности супервспышек в будущем.

В мае на Солнце наблюдали ряд крупных вспышек. Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Пушкова РАН (ИЗМИРАН) Владимир Кузнецов отмечал, что Солнце сейчас находится на пике своей активности.