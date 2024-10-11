Курск, 11 октября, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Мирные жители Курской области, которых укронацисты захватили в плен, будут освобождены. Об этом заявил ТАСС член президиума общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов, находящийся в курском приграничье.

ИА Регнум Стоять в истине, ВС РФ, Курская область

По словам Сыртланова, для освобождения потребуется определённое время и переговоры, возможно, с участием третьих стран. Но то, что россиян освободят, это несомненно, подчеркнул полковник.

«Делается всё возможное в соответствии с планом контртеррористических операций с целью освободить людей и захваченную противниками территорию», — заверил офицер.

Тимур Сыртланов также сказал, что одной из целей является выставление пограничных столбов, «чтобы на курской земле снова наступил мир».

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные захватили в плен мирных жителей Суджанского района, которые остались на занятых территориях. Их удерживают в школе-интернате города.

Жители рассказали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей. По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники. Они стреляли по людям, когда заходили в село.

Президент России Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.