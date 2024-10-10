* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 11 октября, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Растиражированная информация о действиях российских военных в Буче и Мариуполе, которая появилась в виде фейков в Сети, стала основанием для возбуждения уголовного дела против экс-адвоката Ильи Новикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом говорится в судебных документах, сообщает «РИА Новости».

Илья Новиков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

В материалах дела указано, что на YouTube-канале «Популярная политика» вышло интервью с Новиковым. Согласно заключению экспертов, целью обвиняемого было, в том числе, информирование аудитории о том, что российские военные совершали преступления против жителей Бучи, грабя, пытая и убивая их с особой жестокостью. Также Новиков утверждал о подобных преступлениях и в Мариуполе.

Установлено, что Новиков дискредитировал российских военных, армию и ввёл в заблуждение общественность относительно правомерности действий ВС РФ в ходе спецоперации. Он создал видимость противоправной деятельности, нарушающей международное законодательство, как со стороны Вооружённых сил РФ, так и со стороны органов госвласти в России. Также Новиков подорвал авторитет и дискредитировал Вооружённые силы РФ в глазах общества, заключил суд.

Как сообщало ИА Регнум, Новиков участвовал в ряде резонансных судебных процессов, в том числе защищал украинскую летчицу Надежду Савченко и режиссёра Олега Сенцова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В 2002–2016 годах бывший адвокат выступал на телевизионном шоу «Что? Где? Когда».

В 2021 году он переехал в Киев, а в 2022 году добровольно вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и принимал участие в боевых действиях. Он прошёл военную подготовку и занимался также пропагандистской работой.

25 ноября 2022 года Минюст признал Новикова иностранным агентом, а 1 декабря МВД объявило его в розыск по статье УК РФ. В мае 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса российского адвоката.

В октябре 2023 года ФСБ возбудила в отношении Новикова уголовное дело о государственной измене. В декабре ему заочно предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии.

11 июня 2024 года Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил Новикова к 8,5 года лишения свободы за распространение фейков о ВС РФ.