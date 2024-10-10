Москва, 11 октября, 2024, 00:57 — ИА Регнум. Решение главы Белого дома Джо Байдена не участвовать во встрече по оказанию помощи Украине, так как он спасает страну от урагана, может привести к тому, что европейцы не захотят оказывать содействие Киеву самостоятельно. Пауза может затянуться до завершения выборов президента США. Такое мнение высказал в Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский ждёт помощи Запада

Дипломат иронично высказался о состоянии Зеленского, который на данный момент ощущает себя брошенным американскими друзьями и, дабы не возвращаться с пустыми руками в Киев, он пустился в турне по Европе с протянутой рукой. Однако кроме «обнимашек» Зеленский в гостях пока ничего не получил.

«Когда хозяин не приехал, Зеленский отправился за утешением к своим союзникам. Он явно расстроен. Наблюдатели отмечают, что он давно не выглядел таким потерянным», — написал Мирошник.

Президент Байден и европейские лидеры не смогли договориться о долях и механизме снабжения киевского режима. Байден решил, что его задача на данный момент спасать страну от урагана, а Блинкен — что без него американское побережье не защитят, иронизировал дипломат.

В Италии, Франции и Великобритании сателлиты пожалели Зеленского, но денег не дали. Без участия США больших объёмов они тоже не дадут, потому что это результат американо-европейской сделки.

Европейцы не будут тянуть эту ношу самостоятельно. Пауза может затянуться, поскольку у США сейчас есть более важные дела — выборы и поствыборная ситуация. До февраля их просили не беспокоить, заключил Родион Мирошник.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ испытывают «острый дефицит» в некоторых видах военной техники. Сложная ситуация сложилась на передовой в Донбассе, заявил Владимир Зеленский после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках. Главу киевского режима в такой ситуации «вряд ли оставят в живых» западные союзники.

По мнению генерала, Зеленский ещё «помотается, но вряд ли ему что поможет». Очевидно, что даже самые близкие союзники главы киевского режима уже в открытой форме заявляют о бесполезности помощи, соглашаясь, что «вряд ли он сможет победить Россию».