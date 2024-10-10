Москва, 10 октября, 2024, 23:58 — ИА Регнум. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов считает, что украинский фронт посыпался как минимум на десяти участках. Главу киевского режима Владимира Зеленского в такой ситуации «вряд ли оставят в живых» западные союзники. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-1» 10 октября.

ИА Регнум Рамштайн, Байден, Зеленский

Как пояснил командир, в связи с ситуацией в зоне спецоперации, которая складывается в пользу российской армии, когда «фронт у ВСУ посыпался примерно на десяти направлениях», у Зеленского началась агония.

«Не так всё радужно, как он хотел бы. И, естественно, мы в скором времени увидим, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых, так как он является свидетелем очень большого количества совершенных преступлений. Тем более преступлений, совершенных руководством западных стран», — заявил Алаудинов.

По мнению генерала, Зеленский ещё «помотается, но вряд ли ему что поможет». Очевидно, что даже самые близкие союзники главы киевского режима уже в открытой форме заявляют о бесполезности помощи, соглашаясь, что «вряд ли он сможет победить Россию».

По словам Алаудинова, конфликт на Украине, как он прогнозировал не раз, закончится в этом году.

Как сообщало ИА Регнум, в Курской области, по словам Апти Алаудинова, есть основания для оптимизма в отношении скорого освобождения российского региона. Он заверил, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости об обстановке в курском приграничье.

Командир 9 октября заявил, что российская армия движется вперёд более чем на десяти участках в Курской области.

Украинские боевики расстреливают жителей курского приграничья и издеваются над ними, но страны Запада об этом предпочитают умалчивать. Такое заявление сделал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин 10 октября в ходе 107-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.