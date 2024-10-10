Амстердам, 10 октября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Украинские боевики расстреливают жителей курского приграничья и издеваются над ними, но страны Запада об этом предпочитают умалчивать. Такое заявление сделал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин 10 октября в ходе 107-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.

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«Украинские националисты в шевронах и касках времен Третьего рейха расстреливают, издеваются и угоняют в плен жителей Курской области. Но Запад молчит, ведь «на русских право на жизнь не распространяется», — заявил Тарабрин.

Посол напомнил, что на Украине с улиц и рабочих мест мужчин отправляют на фронт, а тех, кто пытается сбежать, расстреливают при переходе через границу, однако это западные союзники также не замечают.

При этом когда на Украине отказались от выборов, нарушая тем самым конституцию страны, на Западе не произнесли ни слова, отметил постпред.

Он добавил, что всё это время звучат призывы к скорейшему вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, Москва передала ОЗХО результаты расследования случаев применения Киевом химического оружия, заявил Владимир Тарабрин.

Украинские военные захватили в плен мирных жителей Суджанского района, которые остались на занятых территориях. Их удерживают в школе-интернате Суджи Курской области, информировал глава района Александр Богачев 10 октября.

Ранее жители Суджанского района рассказали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей.

По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники. Они стреляли по людям, когда заходили в село.