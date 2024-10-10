Вашингтон, 10 октября, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Переданные президентом России Владимиром Путиным через главу МИД РФ Сергея Лаврова слова о поддержке Москвой единства Китая вызвали недовольство в США, отметили 10 октября обозреватели издания NetEase.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обозначенная в российском поздравлении по случаю 75-летия установления дипломатических отношений РФ и КНР позиция идёт вразрез с позицией США, поддерживающих «независимость» Тайваня, указали авторы.

Лавров заявил, что Москва полностью поддерживает усилия КНР сохранить единство страны и считает, что действия США в районе Тайваньского пролива направлены на создание напряжённости на Дальнем Востоке, и такой дипломатический подарок вызвал озабоченность в США и был с удовлетворением встречен в Пекине, сказано в материале.

«Поздравление от имени Путина передал глава МИД России Сергей Лавров. В статье дипломата, посвящённой юбилею, он отметил высокий уровень отношений между странами, также особое внимание было уделено вопросу Тайваня. В частности, Лавров отметил, что Москва полностью поддерживает усилия Пекина сохранить свое единство, поддерживая принцип одного Китая», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в своей статье по случаю 75-летия установления дипотношений с КНР Лавров отметил, что высокий уровень взаимного доверия между Россией и Китаем позволяет интенсивно развивать военно-техническое сотрудничество для упрочения безопасности и поддержания стабильности на континенте. России нужен процветающий Китай, а Китаю — сильная Россия, подчеркнул министр.

Ранее в беседе с Лавровым глава МИД КНР Ван И отмечал, что китайская сторона ценит позицию Москвы по Тайваню. Он также выразил уверенность в том, что Россия продолжит поддерживать Китай в вопросах, которые затрагивают его коренные интересы.