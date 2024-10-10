Москва, 10 октября, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Возможное подписание президентом Сербии Александром Вучичем декларации, осуждающей действия России на Украине, могло стать результатом давления Запада. Такое мнение высказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам сенатора, Вучич многие годы вынужден маневрировать между Россией и Западом, так как Сербия окружена странами НАТО.

«Ему неоднократно объясняли эти представители коллективного Запада, что весь кислород просто перекроют и никто ему не поможет, что, в общем-то, технически возможно. И с каждым месяцем ему эту удавку сжимают», — приводит слова Климова Lenta.ru.

Он добавил, что именно давление западных стран заставляет Вучича принимать подобные решения. При этом, подчёркивает Климов, возможное подписание Вучичем декларации не говорит о том, что он «полюбил Киев» или «возненавидел Россию».

«Это значит, что его просто такими методами пытаются принудить встать на сторону врагов России», — добавил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал N1 (филиал американского CNN International) выступил с утверждением, что Вучичякобы подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине, по итогам саммита в хорватском Дубровнике.

Так, в итоговой декларации встречи есть пункт с осуждением действий России в отношении Украины, а также выражение поддержки киевскому режиму и отказ считать частью России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В декларации также поддерживается курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

Примечательно, что накануне «сербское» СМИ, со штаб-квартирой в Люксембурге, распространило данные о том, что Вучич якобы впервые публично не поздравил президента РоссииВладимира Путина с днём рождения. Причиной назывался «страх» перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.