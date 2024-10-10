Белград, 10 октября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич якобы подписал декларацию, осуждающую действия России на Украине, по итогам саммита в хорватском Дубровнике. С таким утверждением выступил телеканал N1 (филиал CNN International).

IMAGO/Global Look Press Президент Сербии Александр Вучич

На саммите Украина — Юго-Восточная Европа также присутствовали глава киевского режима Владимир Зеленский, лидеры Хорватии, Черногории, Греции, Словении, Албании, Болгарии, Северной Македонии и других государств региона.

В итоговой декларации встречи есть пункт с осуждением действий России в отношении Украины, а также выражение поддержки киевскому режиму и отказ считать частью России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

В декларации также поддерживается курс Украины на вступление в Европейский союз и НАТО.

Журналисты проамериканского телеканала утверждают, что президент Сербии поставил свою подпись на данном документе.

Примечательно, что накануне «сербское» СМИ, со штаб-квартирой в Люксембурге, распространило данные о том, что Вучич якобывпервые публично не поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения. Причиной назывался «страх» перед канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В конце сентября Вучич заявил, что конфликт на Украине продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию — мирным урегулированием по существующей линии фронта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя его слова, отметил, что у всех политиков может быть своя точка зрения относительно конфликта, Россия же продолжит спецоперацию до достижения всех поставленных целей.