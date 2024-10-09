Белград, 9 октября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич не поздравил российского лидера Владимира Путина с днём рождения, поскольку опасался недовольства президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, сказано в публикации газеты Danas.

European People's Party

Danas, издающаяся в Белграде с 1997 года, принадлежит зарегистрированной в Люксембурге компании Union Media.

Официально причины отсутствия поздравлений не назывались, отмечается в материале.

«В течение восьми лет своего нахождения в президентском кресле он каждый год в этот день поздравлял Владимира Путина с днем ​​рождения. В этом году поздравлений не было. Храбрец боялся, что Шольц или Макрон не оценят этого», — сказал в интервью изданию адвокат Никола Лакич.

Вучич сократил число контактов с Путиным и стал чаще общаться с Макроном, поскольку решил, что это ему выгодно, отметил также Лакич.

На отсутствие поздравлений в адрес президента России обратил внимание и глава сербского Народно-освободительного движения Мирослав Парович, напомнивший, что ранее такие поздравления оглашались по сербским государственным телеканалам.

Как передавало ИА Регнум, в Кремле ранее сообщили, что лидеры недружественных государств не направили Путину поздравлений с днём рождения. При этом лидеры других стран поздравили президента.

В частности, председатель КНР Си Цзиньпин направил Путину «очень тёплое» поздравление, рассказал помощник президента Юрий Ушаков. Глава государства провёл день рождения на рабочем месте, одним из мероприятий его рабочего дня была встреча с лидерами стран СНГ.