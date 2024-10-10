Вашингтон, 10 октября, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Участие в новом раунде дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис бессмысленно. Таким образом на предложение телеканала Fox News провести прения 24 или 27 октября ответил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

ИА Регнум

«Я принял приглашение от Fox News участвовать в дебатах с Камалой 4 сентября, но она отказалась. Харрис открыто заявила, что не изменила бы ничего в политике Джо Байдена. Сейчас слишком поздно для реванша. Голосование уже началось, дебаты не изменят итогов», — написал Трамп в соцсети TRUTH Social.

По мнению кандидата в президенты США, дальнейшие дебаты бессмысленны.

Кроме того, Трамп указал на свои лидирующие позиции в предвыборных опросах в ключевых штатах.

Как сообщало ИА Регнум, первые дебаты кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий состоялись 10 сентября. По их итогам экс-глава Белого дома объявил себя победителем. Для Трампа эти прения стали вторыми в ходе его предвыборной кампании: в июне республиканец дебатировал с Джо Байденом.

Предстоящие выборы президента США могут оказаться последними, если на них одержит победу кандидат от Демократической партии Камала Харрис, заявил 4 октября Дональд Трамп. По словам политика-республиканца, Соединённые Штаты могут не выдержать ещё четыре года власти демократов. Аналогичного мнения придерживается американский предприниматель Илон Маск. 29 сентября он заявил, что победа Харрис на выборах может стать концом демократии в США.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.