Москва, 21 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Почти 13,5 км дополнительных выделенных полос введут в эксплуатацию в четырёх округах Москвы в середине октября, заявил 21 сентября заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Mos.ru

«Это позволит сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в среднем в три раза, а также снизить аварийность на участках почти на 25%», — рассказал он пресс-службе мэрии мегаполиса.

Новые полосы заработают в Тверском, Пресненском, Нижегородском и Филимонковском районах, а также в Северном Тушино и Коммунарке. По ним пройдут 73 городских и областных маршрута общественного транспорта, на которых каждый день совершают более 290 тыс. поездок.

С начала 2024 года в Москве открыли 17 выделенных полос. Их общая протяжённость составляет почти 13 км, они охватили 109 городских и областных маршрутов, которые в будние дни обеспечивают около 570 тыс. поездок.