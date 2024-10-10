Сочи, Краснодарский край, 10 октября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Средние наценки на хлеб в России слишком высокие, в ряде случаев они превышают 100%, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на полях III Всероссийской конференции в сфере закупок.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«По хлебу мы сейчас ведём работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%. Есть наценки и 5%, и 10%, но это в основном касается товаров, которые продаются под собственным брендом, и это не столь значительный объём. В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато», — сказал он.

Всероссийская конференция в сфере закупок «ФАС про госзаказ» проходит в Сочи до 11 октября.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября на сайте ФАС сообщили, что служба проанализирует цены на социально значимые продукты в 14 крупнейших торговых сетях России. В частности, цены на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи из набора для приготовления борща. Проверки будут организованы в магазинах «Пятерочка», «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента» и других.

3 октября ФАС обязала телекоммуникационную компанию «МТС» снизить тарифы на мобильную связь. Ведомство напомнило, что МТС в апреле и мае в среднем на 8% повысила стоимость услуг мобильной связи для более чем 30 млн абонентов. Это решение было экономически необоснованным и ущемляющим интересы потребителей.

В апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора. Отмечалось, что в период с 2022 года по 2023 год в службу поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны компании.