Москва, 27 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует цены на социально значимые продукты в 14 крупнейших торговых сетях России, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В частности, ФАС проверит цены на хлебобулочные изделия, молочную и мясную продукцию, а также овощи из набора для приготовления борща.

Проверки будут организованы в магазинах «Пятерочка», «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Лента», «Метро», «О«Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка», «Верный», «Азбука вкуса». Как уточнили в пресс-службе ФАС, сети должны будут предоставить данные о динамике цен, объёме закупок и реализации за период с 1 января 2024 года по 31 августа.

Помимо этого, антимонопольная служба запросила информацию о структуре розничных цен и факторах, влияющих на разницу между ценой закупки и продажи. По итогам проверки будет установлена обоснованность ценообразования на социально значимые продукты.

Ранее ФАС выявила картельный сговор на сумму более 827 млн рублей в республике Марий Эл, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Как передавало ИА Регнум, в апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора. Отмечалось, что в период с 2022 года по 2023 год в службу поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны компании.