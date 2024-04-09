Москва, 9 апреля, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Wildberries по признакам нарушения антимонопольного законодательства — маркетплейс навязывает продавцам невыгодные условия договора, сообщила 9 апреля пресс-служба ведомства на своём сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Маркетплейсу необходимо внести изменения в оферту о реализации товара на сайте Wildberries, а также прекратить практики, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. При этом исполнение предупреждения не должно повлечь ухудшения условий для контрагентов Wildberries», — говорится в сообщении службы.

В случае неисполнения предупреждения ведомство вправе возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства, уточнили в ФАС.

Антимонопольная служба изучила практики компании и пришла к выводу, что в оферте о реализации товара на сайте Wildberries содержатся условия, которые имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора.

В ФАС добавили, что в период с 2022 года по 2023 год в ФАС России поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Вайлдберриз», являющегося владельцем электронной торговой площадки Wildberries.

Как передавало ИА Регнум, в январе ФАС установила коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Сообща они занимают около 80% всего объёма.

Как заявлял глава службы Максим Шаскольский, на работу двух крупнейших маркетплейсов постоянно поступают жалобы. В большинстве своём потребители заявляли о завышенных логистических тратах и навязывании невыгодных условий и штрафов.