ЕС обучил 60 тыс. военных ВСУ с ноября 2022 года
Брюссель, 17 сентября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Страны Европейского союза с ноября 2022 года обучили уже около 60 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собственной территории. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
«В ноябре 2022 года стартовала Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), в рамках которой на территории ЕС было обучено 60 тыс. украинских солдат», — заявил он.
Было также отмечено, что к концу зимы Европейский союз планирует подготовить ещё 15 тыс. украинских военных, таким образом общее число обученных европейскими странами бойцов составит уже 75 тыс. человек.
EUMAM Ukraine — это Миссия Европейского союза по военной помощи Украине, берущая своё начало с октября 2022 года. Ее целью стало повышение боеспособности украинских военных в конфликте с Россией. Согласно ей, украинские бойцы проходят военную подготовку по стандартам армии НАТО. Центры подготовки координируют свои действия с аналогичными службами из США, Канады и Великобритании.
Основные органы и тренировочные штабы организации располагаются в Бельгии, Германии и Польше. Общий объём финансирования миссии оценивается в 200 млн евро, финансирование осуществляется из Европейского фонда мира (EPF), а также от отдельных стран, среди которых Норвегия.
Пресс-секретарь МИД Мария Захарова осудила создание миссии, еще до её официального запуска, заявив, что данная кампания делает ЕС участником конфликта.