Брюссель, 17 сентября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Страны Европейского союза с ноября 2022 года обучили уже около 60 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на собственной территории. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В ноябре 2022 года стартовала Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), в рамках которой на территории ЕС было обучено 60 тыс. украинских солдат», — заявил он.

Было также отмечено, что к концу зимы Европейский союз планирует подготовить ещё 15 тыс. украинских военных, таким образом общее число обученных европейскими странами бойцов составит уже 75 тыс. человек.

EUMAM Ukraine — это Миссия Европейского союза по военной помощи Украине, берущая своё начало с октября 2022 года. Ее целью стало повышение боеспособности украинских военных в конфликте с Россией. Согласно ей, украинские бойцы проходят военную подготовку по стандартам армии НАТО. Центры подготовки координируют свои действия с аналогичными службами из США, Канады и Великобритании.

Основные органы и тренировочные штабы организации располагаются в Бельгии, Германии и Польше. Общий объём финансирования миссии оценивается в 200 млн евро, финансирование осуществляется из Европейского фонда мира (EPF), а также от отдельных стран, среди которых Норвегия.

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова осудила создание миссии, еще до её официального запуска, заявив, что данная кампания делает ЕС участником конфликта.