Майкоп, 10 октября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Жители посёлка Родниковый, эвакуированные после атаки украинских беспилотников, уже скоро смогут вернуться домой. Об этом 10 октября сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Глава Республики Адыгея

Он добавил, что обстановка в пригороде Майкопа стабильная.

«Жители посёлка Родникового, эвакуированные в пункт временного размещения на период работы экстренных служб, в ближайшее время могут вернуться в свои дома», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, минувшей ночью Вооружённые силы Украины с помощью дронов атаковали пригород Майкопа. Как заявил Кумпилов, обошлось без жертв и пострадавших.

Власти решили эвакуировать жителей посёлка Родникового. Пункт временного размещения (ПВР) граждан развернули в станице Ханской. Людей обеспечили всем необходимым. По словам главы Адыгеи, в ПВР остаются порядка 30 человек, остальные уехали к родственникам.

На месте происшествия находятся представители спецслужб и спасатели.

После ночной атаки БПЛА в Майкопе усилили меры безопасности. Как заверил мэр столицы Адыгеи Геннадий Митрофанов, ситуация находится под полным контролем профильных ведомств и правоохранительных структур. Все объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 10 октября над территорией семи российских регионов и Азовским морем были перехвачены и уничтожены 92 украинских дрона самолётного типа. Наиболее массированной воздушной атаке подвергся Краснодарский край, где сбили 47 БПЛА. Ещё 12 аппаратов ликвидировали над Курской областью, девять — над Ростовской, четыре — над Брянской, по два над Белгородской областью и Крымом, один — над Воронежской областью. Над акваторией Азовского моря перехватили 15 дронов.